La notte magica di Liagabue: il rocker infiamma il PalaSele

Il Palasele di Eboli è diventato il cuore pulsante della musica, accogliendo fan appassionati da tutta la Campania e oltre, che si sono radunati con entusiasmo fin dalle prime ore del giorno precedente al concerto di Luciano Ligabue. L'atmosfera, densa di attesa, è esplosa in un coro unico tra l'artista e il pubblico, un legame indissolubile che ha vibrato senza sosta per due ore consecutive.

Lo show

Il Palasele è diventato il palcoscenico di un connubio straordinario tra il talento di Ligabue e l'energia travolgente dei suoi fedeli sostenitori. Il concerto, inizialmente programmato per il 22 novembre, ha finalmente preso vita nella serata del 3 dicembre (stasera il bis), come un atteso recupero che ha mantenuto intatta la sua carica di emozioni. I biglietti acquistati per la data originaria sono rimasti validi, permettendo a chiunque di partecipare a questa straordinaria esperienza musicale. Il successo accumulato, brano dopo brano, ha catturato il pubblico in una magica spirale di note e parole. La scaletta, a sorpresa, ha regalato una seconda replica, una selezione diversa di brani che, tuttavia, ha mantenuto intatta l'intensità musicale ed emotiva della performance.