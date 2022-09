Postano video in cui superano i limiti di velocità, il sindaco: "Vi farò multare"

"Ci sono illustri personaggi o per meglio dire 'uomini di palcoscenico' che postano sui social dei video mentre guidano le 'loro' super car ad altissima velocità superando di gran lunga i limiti di velocità. Non si vergognano di dare un esempio pessimo?". È una dura reprimenda quella del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che sui suoi canali social ha denunciato il malcostume di alcuni concittadini di pubblicare, alla guida della loro auto, video o foto in cui si divertono a premere il piede sull'acceleratore.

La denuncia

"In qualità di sindaco e come massima autorità sulla sicurezza - scrive Lanzara - devo essere intransigente perchè queste 'babberie' possono costare la vita alle persone: recupererò i video e denuncerò alle forze dell’ordine che potranno valutare se ci sono gli estremi per effettuare le dovute sanzioni. Andate piano e rispettate il codice della strada".