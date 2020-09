I limoni della Costiera su Rai2: il “Boss in Incognito” fa tappa da Costieragrumi

Andrà in onda domani, martedì 15 settembre, alle ore 21.20 su Rai 2, la puntata del “Boss in Incognito” dedicata alla Costiera Amalfitana. Il docu-reality prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy e condotto da Max Giusti, infatti, ha puntato i riflettori sulla Divina e, precisamente, sull’azienda “Costieragrumi”. Il “boss” in incognito sarà l’amministratore dell’azienda Carlo De Riso, calato nelle vesti di un dipendente della propria società.

Costieragrumi è azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp con i suoi 70 dipendenti e le sue 1.400 tonnellate di limone prodotto con un fatturato di 11 milioni di euro.