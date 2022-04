Rai 1, "Linea Verde Link" in viaggio tra Salerno e il Cilento

Il viaggio di ''Linea Verde Link'', trasmissione condotta da Greta Mauro e Fabio Gallo e in onda sabato 16 aprile su Rai 1 alle 12, sarà alla scoperta di una Campania innovativa, tra Salerno e il Cilento. Greta Mauro farà scoprire ai telespettatori come realizzare una crema cosmetica naturale, a partire dagli scarti dei ricci di castagna e spiegherà in che modo ognuno di noi può monitorare la qualità dell'aria, ovunque si trovi.

Le tappe

Si passa, poi, a conoscere i bambini e le bambine di ''Greenopoli'', il divertente e innovativo modo di insegnare educazione ambientale, a ritmo di rap. Fabio Gallo accompagnerà gli spettatori al Parco Archeologico di Paestum per raccontare un progetto che mira a salvaguardare i templi di 2.500 anni fa, grazie a dei sensori di ultimissima generazione. Il viaggio proseguirà nel “centro benessere” delle bufale: una stalla dove il benessere degli animali è garantito con spazzole, materassini e musica classica. A conclusione della puntata, l'appuntamento con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per parlare di innovazione e sostenibilità.