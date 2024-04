Aprile dolce...sognare: tutti con il naso all'insù per la Luna Rosa e le Liridi

Aprile fa sognare tutti gli appassionati di astronomia: cresce l'attesa, infatti, per ammirare la Luna Rosa che raggiungerà il suo plenilunio tra il 22 e il 24 aprile. Ma prima ancora, nella notte di oggi, tra il 21 e il 22 aprile, il cielo sarà attraversato dallo sciame meteorico delle Liridi, facendo risplendere in tutto il suo fascino il firmamento.

La curiosità

La Luna rosa, il cui nome deriva dal colore dei fiori che sbocciano in primavera, si potra ammirare anche lunedì e mercoledì. Nota anche come Luna Piena di Pasqua, in diverse culture incarna la fertilità, la crescita e il rinnovamento:

simboleggia la rinascita della natura e l’inizio di un nuovo ciclo stagionale.