Villaggio Coldiretti, il ministro Lollobrigida premia due aziende salernitane

Due aziende salernitane premiate dal ministro Francesco Lollobrigida al Villaggio Coldiretti del Circo Massimo di Roma. Il prestigioso riconoscimento "Cucina Italiana Candidata a Patrimonio Unesco" è stato assegnato alle aziende di Campagna Amica Salerno agricola Nobile (Giffoni sei Casali) e Palladino Giuseppe (Eboli).

L'evento

Tra i tanti espositori provenienti da tutta Italia, le aziende della Campania si sono decisamente fatte notare con le loro eccellenze. In rappresentanza della regione al Circo Massimo sono state presenti per il salernitano Le Gustose Tradizioni – azienda agricola Palladino Giuseppe, Eboli (Sa); Società agricola La Bersagliera S.r.l., Campagna (Sa); Le Starze, Vallo della Lucania (Sa); Azienda Nobile, Giffoni sei Casali (Sa), assieme a F loricola Pastore, Napoli; TerraFelix, soc. coop. Soc. Sant’Arpino (Ce); Soc. coop. Agricola Genuino, Dugenta (Bn); Azienda agricola Rusciano Domenico, Teano e Chiaiano (Na); Azienda agricola Valente, Ercolano (Na); Coop. Agricola Pecorino Bagnolese, Bagnoli Irpino (Av); Azienda agricola Minicozzi, Paduli (Bn). Oltre 2mila gli iscritti Coldiretti della Campania arrivati a Roma con 40 autobus. "I nostri prodotti sono il frutto di un lavoro paziente e costante, attento ai valori della biodiversità, della sostenibilità e dell’ambiente – dice Salvatore Loffreda, direttore della Coldiretti Campania – la qualità e la genuinità degli alimenti sono il nostro brand, il risultato della scelta di perseguire un'agricoltura resiliente e sostenibile, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio al nostro presidente nazionale Ettore Prandini, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti di Roma. E, a proposito di Mercato Coldiretti, è già tutto pronto per il grande evento di Natale a Napoli”.