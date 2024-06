"Lost in transition": l'8 giugno è in programma l'atto finale del progetto

E' in programma sabato 8 giugno, presso Palazzo Innovazione a Salerno, l’atto finale di Lost in Transition!, un progetto promosso da Blam e realizzatosi tra Salerno e Roma con dieci team, provenienti da diverse aree d’Italia, dal Trentino alla Sicilia, selezionati attraverso una call pubblica. Lost in transition! è stato un intenso percorso gratuito di capacity building, tenutosi da Aprile a Maggio 2024, per orientare dieci proposte culturali nella transizione ecologica, con il supporto di tutor su scala nazionale, tra cui ASud, Melting Pro, Martina Bacigalupi e Ella Marciello. In questo periodo, oltre venti partecipanti hanno vissuto Salerno e il suo centro storico per innovare insieme l’offerta culturale: dal cinema all’illustrazione, da servizi di prossimità alla fruizione museale, le proposte sono state accelerate per incidere maggiormente nella transizione ecologica e nella sostenibilità ambientale.

Le proposte

L’8 giugno, dunque, si terrà il Pitch Day finale per presentare le proposte accelerate in questi mesi ad un pubblico di possibili partner e finanziatori, tra cui gestori di centri culturali italiani, rappresentanti di fondazioni e banche. In palio fino a 15.000 € per massimo 3 proposte da poter premiare, al fine di realizzare, nei prossimi mesi, le esperienze culturali progettate nel territorio salernitano. L’obiettivo è dunque quello di accompagnare, anche con il supporto delle comunità locali, i team premiati verso la realizzazione delle proposte culturali a Salerno, aumentando la portata dell’impatto che il progetto, di respiro nazionale, genera nella città che l’ha ospitato. Il progetto "Lost in transition" è finanziato dall'Unione Europea #nextgenerationEU e Ministero della Cultura con il supporto della Fondazione Comunità Salernitana Ets.