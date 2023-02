La dea bendata bacia ancora una volta il salernitano: vinti 27mila euro al Lotto

La dea bendata bacia ancora una volta il salernitano. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Baronissi è riuscito a centrare un premio da 27mila euro nell'estrazione del lotto del 14 febbraio.

I premi

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 158 milioni in questo 2023.