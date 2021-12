Lotto, Campania in festa: pioggia di euro a Laurino

C'è anche Laurino, in Cilento, tra le località campane baciate dalla Dea bendata. Sono stati vinti, infatti, 20mila euro con un 9 modalità Lotto.

Festa

Il Lotto, dunque, fa tappa in Campania: nel concorso del 14 dicembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Aversa, in provincia di Caserta, ha centrato una vincita del valore di 62.940 euro, grazie a una giocata di cinque numeri del valore di un solo euro e 40 centesimi su tutte le ruote. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di 1,06 miliardi da inizio anno. Il 10eLotto premia la Campania; nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in regione sono arrivate vincite per oltre 90 mila euro. Si festeggia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, grazie a un 9 Oro da 50 mila euro e in provincia di Salerno a Laurino. Centrati anche un 1 Oro a Napoli da 12.600 euro e un 8 Oro da 10 mila euro a Carinola in provincia di Caserta. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,9 miliardi dall'inizio dell'anno.