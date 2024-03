Lotto Tecnico, i nuovi numeri dell'esperto Antonio Pioggia: previsioni dedicati alle donne

Previsioni speciali per chi gioca al Lotto, in occasione della festa della donna: l'esperto Antonio Pioggia ha preparato due previsioni "in rosa", con l'augurio di regalare a tutti delle ricche vincite.

Ecco i nuovi numeri, validi da venerdì 8 marzo a giovedì 14 marzo:

Milano-Venezia:8-71-80-11

Milano-Palermo 8-27-33-54

Per info su previsioni private di ambi e terni: Antonio Pioggia (3463595013)