Lotto Tecnico: nuove vincite con i 3 ambi killer di Antonio Pioggia

Sbancano il lotto, i tre ambi Killer di Antonio Pioggia. Nelle ultime tre estrazioni da sabato 14 a giovedì 19 gennaio, la metodologia ha realizzato tre vincite tutte al primo e secondo colpo con gli ambi secchi 41-52 sulla Nazionale, 24-62 su Torino e 34-67 sulla ruota prevista di Venezia. Soddisfatti, dunque, i possessori del metodo.

I numeri

E tornano, puntuali, le nuove previsioni dell'esperto, valide dal 21 al 26 gennaio:

Bari-Torino-Venezia ambata 90

