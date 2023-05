Lotto tecnico, tante vincite con Antonio Pioggia: ecco i nuovi numeri

Estrazioni fortunate per chi segue le previsioni di Antonio Pioggia. I possessori del vecchio metodo segreto hanno esultato con l'ambo 31-67 al primo colpo sulle ruote previste di Bari-Cagliari al primo colpo, mentre l'ambo 25-87 su Palermo sempre al primo colpo ha fatto felici tutti coloro che sono in possesso del metodo "I tre ambi killer", gli unici due metodi di Antonio Pioggia. Non sono stati da meno i lettori che hanno vinto con le ambate della scorsa settimana con il 90 su Palermo e 87 su Torino-Venezia.

Ecco le nuove previsioni valide da sabato 27 maggio a giovedì 1 giugno

I nuovi numeri

Cagliari-Genova

ambata 27



Bari-Cagliari

ambata 34



Genova-Torino-Venezia

ambata 90.



Per informazioni-previsioni private Antonio Pioggia (3463595013)