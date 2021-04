Lotto tecnico: tante vincite grazie agli esperti Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Sono sortite le ambate studiate per i lettori. In particolare, il 54 su Roma-Torino e il 21 su Genova-Milano, mentre tutti i possessori del nuovissimo metodo "la distanza 45" vincono al primo colpo con l'ambo 17-71 su Napoli-Palermo

Nuove soddisfazioni per i giocatori del Lotto, grazie ai numeri forniti dagli esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone: sono sortite, infatti, le ambate studiate per i lettori. In particolare, il 54 su Roma-Torino e il 21 su Genova-Milano, mentre tutti i possessori del nuovissimo metodo "la distanza 45" vincono al primo colpo con l'ambo 17-71 su Napoli-Palermo. E tornano, puntuali, le nuove combinazioni da giocare dal 1° al 6 maggio.

Ecco i nuovi numeri:

MILANO-NAPOLI

AMBATA 10

(SALVATORE LEONE- 3401576775)

CAGLIARI-FIRENZE

AMBATA 90 IN QUARTA E QUINTA POSIZIONE.

NAZIONALE-TORINO

AMBATA 90 IN SECONDA E TERZA POSIZIONE

(ANTONIO PIOGGIA - 3463595013)