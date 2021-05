Lotto tecnico: nuove vincite grazie a Pioggia e Leone, i nuovi numeri

"Firenze chiama Palermo risponde": il 6 maggio, doppia vincita sulle due ruote al primo colpo di gioco con l'ambata 36 su Firenze in posizione e l'ambo secco 5-50 sulla ruota di Palermo

Nuove soddisfazioni per chi gioca al lotto, grazie agli esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone. "Firenze chiama Palermo risponde": il 6 maggio, doppia vincita sulle due ruote al primo colpo di gioco con l'ambata 36 su Firenze in posizione e l'ambo secco 5-50 sulla ruota di Palermo. Il tutto grazie al nuovissimo metodo "la vera distanza 45". Intanto, i lettori hanno vinto con l'ambata 90 in posizione, sulla ruota nazionale.

Ecco le nuove previsioni valide dall'8 al 13 maggio

BARI-CAGLIARI

AMBATA 28

(SALVATORE LEONE 3401576775)

VENEZIA

AMBATA 90 IN SECONDA,TERZA,E QUARTA POSIZIONE.

NAPOLI-VENEZIA

AMBATA 38 IN TERZA,QUARTA E QUINTA POSIZIONE

(ANTONIO PIOGGIA)

PER INFORMAZIONI SULL’OPUSCOLO “LA VERA DISTANZA 45” CONTATTARE IL 3401576775