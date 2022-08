Lotto tecnico: nuove soddisfazione grazie a Pioggia e Leone, i numeri

Nuove soddisfazioni per i lettori che si sono affidati a Antonio Pioggia e Salvatore Leone, esperti del Lotto. E' sortita l'ambata 49 proposta su Bari nell'estrazione del 25 agosto. Impazienti, i giocatori hanno sollecitato Pioggia e Leone per la nuova previsione. Festeggiano, intanto, i possessori del metodo "L'ambo che non perdona" con la vincita dell'ambo 51-81 su Roma. Il metodo è stato definito dai possessori infallibile nell'arco dei tre colpi di gioco.

E tornano, le nuove previsioni valide dal 27 agosto al 1° settembre.

Ecco i nuovi numeri

NAPOLI-PALERMO

AMBATA 34

(ANTONIO PIOGGIA 3463595013)

BARI-NAPOLI

AMBATA 61

(SALVATORE LEONE 3409538303)

PER INFORMAZIONI SUL METODO L’AMBO CHE NON PERDONA E PREVISIONI PRIVATE INFO:3463595013