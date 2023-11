Lotto tecnico, aumentano le vincite: ecco i nuovi numeri

Puntuali come ogni settimana i nostri lettori vincono con le ambate di Antonio Pioggia: l'ambata 26 è sortita sulla ruota prevista di Cagliari al secondo colpo martedì 7 novembre, mentre chi è in possesso del secondo Metodo dell'esperto - il famoso Metodo Segreto - ha vinto con l'ambo 26- 63 sempre su Cagliari; non da meno i tre Ambi Killer che vincono con l'ambito 10- 67 su Napoli.

I nuovi numeri

Genova-Milano: ambata 84

Milano-Napoli: ambata 41.

Genova-Milano-Napoli: ambata 90.

I nuovi numeri sono validi da venerdì 10 a giovedì 16 novembre. Per info su previsioni private in abbonamenti contattare al numero: 3463595013