Lotto tecnico, altre vincite per i nostri lettori: ecco i nuovi numeri

Questa settimana i nostri lettori hanno vinto con l'ambata 65 su Venezia - Nazionale, mentre il 90 il numero più giocato dagli italiani sembra sparito dalle urne. In tale occasione l’esperto Antonio Pioggia ha pensato di fare un regalo a tutti i lettori consigliando di giocare l'ambo su tutte 19-90. “Si ricorda a tutti gli abbonati di non abbandonare la loro previsione privata in quanto è all'ultimo colpo di gioco” fa sapere Pioggia

I nuovi numeri

Passiamo alle nuove:previsioni valide da sabato 25 febbraio a giovedì 02 marzo 2023:

TORINO-VENEZIA: Ambata 23

BARI – NAPOLI: Ambata 26

Le previsioni sono valide da sabato 25 febbraio a giovedì 2 marzo 2023. Per informazioni private e metodo contattare Antonio Pioggia 3463595013.