Lotto tecnico, centrate le vincite di Pasqua: ecco i nuovi numeri

Continuano le vincite con il Lotto Tecnico. Anche la previsione di Pasqua è andata a segno con l'ambo 13-73 sortito su Palermo (martedì 2 Aprile). Il rammarico dell'esperto Antonio Pioggia è che per non far giocare troppi numeri non ha pubblicato anche la terza previsione su Firenze-Genova che era 40-41-89-90 sortita proprio su Firenze giovedì 4 aprile con il terno: 40-41-90.

I nuovi numeri

Genova-Palermo: ambata 29

Napoli-Roma: ambata10

Torino-Venezia: ambata 90

Le nuove previsioni sono valide da venerdì 5 a giovedì 11 aprile 2024. Per info su previsioni private in abbonamento telefonare ad Antonio Pioggia (3463595013).