Lotto tecnico, aumentano le vincite: ecco i nuovi numeri e il metodo "L'ambo ad incastro"

Anche questa settimana vincite doppie con le previsioni di Antonio Pioggia. Giovedì 11 maggio sortisce la previsione annunciata su Firenze - Genova ambo in termina 58-88 vinta da tutti i giocatori che hanno telefonato all'esperto per la previsione extra, mentre nelle ricevitorie associate sortisce al primo colpo l'ambo 24-61 su Torino-Venezia. Possiamo dire che l'esperto è il compagno ideale per tutti gli appassionati di lotto. Pioggia, inoltre, comunica che è disponibile il nuovissimo metodo vincente “L'ambo ad incastro”. Da domani (sabato 13 maggio) sarà disponibile la nuova previsione su Milano-Napoli.

Le previsioni

I nuovi numeri validi da sabato 13 maggio a giovedì 18 maggio:

Milano-Napoli: Ambata 38

Cagliari-Palermo: Ambata 90