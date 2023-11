Lotto tecnico, continuano le vincite: ecco i nuovi numeri

E' un periodo da favola per i possessori del Metodo "I 3 ambi killer" di Antonio Pioggia, in questa ultima settimana ancora vincite con l'ambo 24-59 sulla ruota prevista di Roma al secondo colpo. Ormai i risultati del metodo sono da considerarsi non più come una casualità ,ma quasi una certezza, le ultime statistiche ci dicono che le vincite al 90% di probabilità si ottengono al massimo al terzo colpo di gioco.

Le ultime vincite

In questa settimana anche gli abbonati vincono per ben due volte con l'ambito 80-90 e 82-90 sulla ruota Nazionale, mentre i lettori come sempre vincono con le ambate di Antonio Pioggia e precisamente con il 62 su Napoli sortita il 28 e 31 ottobre.

I nuovi numeri

Bari-Cagliari: ambata 26

Genova-Milano: ambata 38

Le previsioni sono valide da venerdì 3 novembre a giovedì 9 novembre 2023.