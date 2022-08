Lotto tecnico, nuove ambate vincenti con Pioggia e Leone: i numeri

Nuove soddisfazioni per i lettori, grazie ai numeri forniti dagli esperti del lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Ancora vincenti le due ambate in settimana, alias 88 su Venezia e 86 su Bari. Non meno soddisfatti, i possessori del metodo "'ambo che non perdona" che hanno vinto con gli ambi 27-53 su Roma, 43-88 su Venezia e 57-87 su Roma.

Nell'estrazione del 18 agosto, il richiestissimo metodo disponibile chiamando il numero 3463595013. E tornano, puntuali, i nuovi numeri da giocare per i lettori, validi dal 20 al 25 agosto.

Ecco i nuovi numeri

NAPOLI-ROMA

AMBATA 35

(ANTONIO PIOGGIA 3463595013)

BARI-CAGLIARI

AMBATA 49

(SALVATORE LEONE 3409538303)