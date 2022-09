Lotto Tecnico: nuove vincite con Pioggia e Leone, i numeri

Nuove vincite per i giocatori del Lotto che si sono affidati agli esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone. In particolare, per i lettori è sortita l'ambata 54 su Torino, mentre i possessori dell'opuscolo di settembre, il 20 settembre, hanno vinto con l'ambo 20-29 sulla ruota nazionale e con l'ambo 10-46 sempre sulla nazionale, il 22 settembre. Tornano, puntuali, intanto, le previsioni di Pioggia e Leone per i lettori.

Ecco i nuovi numeri:

NAPOLI-PALERMO

AMBATA 75

(SALVATORE LEONE 3409538303)

MILANO-PALERMO

AMBATA 37

(ANTONIO PIOGGIA 3463595013)

PER INFORMAZIONI SULL’OPUSCOLO LEONOTTO CONTATTARE LEONE

PER INFORMAZIONI SU PREVISIONI PRIVATE CONTATTARE 3463595013