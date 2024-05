Lotto tecnico: nuove vincite grazie ad Antonio Pioggia, i numeri

Nuove soddisfazioni per l'esperto del Lotto, Antonio Pioggia: l'estrazione di martedì 28 maggio ha visto sul podio di nuovo la metodologia vincente dei Tre ambi Killer, con la vincita del ambo 13-60 su Cagliari-Genova al primo colpo, per la gioia di tutti i possessori. Pioggia ricorda che stando alle statistiche il Metodo vince quasi sempre al primo colpo quando c'è la condizione di gioco per applicarlo.

E tornano i nuovi numeri validi da venerdì 31 maggio a giovedì 6 Giugno:

Bari-Roma am bata 38

Cagliari-Genova ambata 53

Venezia-Nazionale ambata 76

Per previsioni private e metodo info Antonio Pioggia: 3463595013