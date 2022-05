Lotto tecnico, aumentano ancora le vincite: ecco i nuovi numeri

Aumentano le vincite con il Lotto Tecnico. Questa settimana i lettori hanno vinto con l’Ambata 90 consigliata sulla ruota di Napoli, mentre tutti gli abbonati alle previsioni private sbancano il lotto con i tre Ambi su Napoli con 24-90, 42-90 e 52-90.E chi li ha giocati in un unico biglietto ha realizzato una meravigliosa quaterna sulla Ruota di Napoli. Per gli interessati alle previsioni private è in elaborazione una super previsione su Napoli-Nazionale.

I nuovi numeri

BARI-CAGLIARI

Ambata 66

PALERMO-ROMA-TORINO

Ambata 90

(Antonio Pioggia 3463595013)

ROMA

Ambata 13

(Salvatore Leone 3409538303)

L'avviso

Le previsioni sono valide da sabato 14 a giovedì 19 maggio 2022. Per gli interessati alle previsioni private settimanale si può contattare il 3463595013.