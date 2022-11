Lotto tecnico, altre vincite con le previsioni di Antonio Pioggia: i nuovi numeri

Sicuramente per i tanti abbonati alle previsioni private di Antonio Pioggia, qualora ci fossero i Mondiali di Lotto, l'esperto potrebbe facilmente diventare campione del mondo. Nuove vincite, infatti, grazie ai numeri di Pioggia: da martedì 22 novembre a giovedì 24 triple vincite in pochi colpi;i nostri lettori vincono con l'ambata 51 su Torino sortita due volte, ambo 51-70 sempre sulla ruota prevista di Torino dal metodo i 3 ambi killer, mentre gli abbonati alle previsioni private di Antonio Pioggia festeggiano in tempo record al primo colpo, con l'ambo 14-74 sulla ruota prevista di Venezia.

I nuovi numeri

Ecco le nuove previsioni valide dal 26 novembre al 1° dicembre:

Bari-Cagliari 45

Cagliari-Palermo 90

Per informazioni su previsioni private 3463595013