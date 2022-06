Lotto tecnico: nuove vincite grazie agli esperti Pioggia e Leone, i numeri

Nuove soddisfazioni per i giocatori del Lotto che seguono le previsioni dei due esperti, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Ha regalato subito due ambi secchi con il 90, l'opuscolo Leonotto di giugno appena uscito. I possessori del metodo "l'ambo che non perdona" già sanno su quali numeri puntare sulle ruote di Torino-Nazionale, in quanto si è presentata la condizione matematica per applicare il metodo. E tornano, puntuali, i nuovi numeri da giocare per i lettori, validi dal 3 al 16 giugno.

Ecco i nuovi numeri

FIRENZE-GENOVA

AMBATA 36

(ANTONIO PIOGGIA 3463595013)

BARI-CAGLIARI

AMBATA 53

(SALVATORE LEONE 3409538303)

PER PREVISIONI PRIVATE INFO:346-3595013