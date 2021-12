Lotto Tecnico: l'anno si chiude con il botto, nuove vincite con Pioggia e Leone. Ecco i numeri

Chiusura con il botto per i due esperti del Lotto, Salvatore Leone e Antonio Pioggia con l'estrazione del 30 dicembre, quando è sortito l'ambo 9-37 su Cagliari-Firenze e 24-90 sulla nazionale. Soddisfazioni non sono mancate neanche per i lettori, con l'ambata della settimana 72 su Palermo. E tornano, puntuali, le previsioni dei due esperti valide dal 3 all'8 gennaio.

Ecco i nuovi numeri:

PALERMO-ROMA

AMBATA 21

(ANTONIO PIOGGIA 3463595013)

BARI-NAZIONALE

AMBATA 7

(SALVATORE LEONE 3401576775)

PER PRENOTAZIONI SULL’OPUSCOLO “LEONOTTO GENNAIO” 340 1576775. PER ABBONAMENTI E PREVISIONI PRIVATE ANTONIO PIOGGIA 346-3595013.

LOTTO TECNICO AUGURA UN BUON ANNO A TUTTI I LETTORI!