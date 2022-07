Lotto tecnico, continuano le vincite grazie ai consigli degli esperti: ecco i nuovi numeri

I nostri lettori vincono al primo colpo con l’ambata 70 sulle Ruote proposte di Bari-Cagliari, mentre tutti i seguaci dei due esperti vincono con due Ambi sulla Ruota di Milano al terzo colpo 1-49 e 49-31 ricavati dal metodo “L’Ambo che non perdona”.

Le nuove previsioni

PALERMO-ROMA

Ambata 58

Per informazioni contattare Antonio Pioggia (3463595013)

BARI-CAGLIARI

Ambata 9

Le previsioni sono valide da sabato 2 luglio a giovedì 7 luglio 2022. Per informazioni contattare Salvatore Leone (3409538303); per informazioni sull’opuscolo Leonotto-Luglio contattare Leone; per previsioni private contattare Pioggia.