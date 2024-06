Lotto tecnico, altre vincite con il metodo "I tre ambi killer": i nuovi numeri

Il metodo "I tre ambi killer" vince di nuovo al primo colpo nell'estrazione di venerdì 31 maggio con l'ambo 19-63 su Firenze-Genova. L'esperto e autore del metodo Antonio Pioggia, come ha già segnalato altre volte quando si presenta la condizione di gioco per applicare il metodo, questi vince quasi sempre al primo colpo di gioco. Insomma, per i possessori della metodologia è diventata quasi una garanzia vincere.

I nuovi numeri

Genova-Milano: ambata 30.

Roma-Torino-Venezia:ambata 90

Venezia-Nazionale: ambata 36.

Le previsioni sono valide da venerdì 7 a giovedì 13 giugno 2024. Per info sul Metodo e previsioni private contattare Antonio Pioggia (3463595013).