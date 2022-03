Lotto tecnico, continuano le vincite: ecco i nuovi numeri

L’ opuscolo “Leonotto Marzo” chiude il mese con la sortita del terno 9-37-73 sulle Ruote di Cagliari-Firenze con una doppia vincita. Il “Leonotto Aprile” sarà disponibile già da lunedì 28 marzo 2022.

I nuovi numeri

CAGLIARI-FIRENZE

Ambata 10

(Salvatore Leone – 3401576775)

NAPOLI-PALERMO

Ambata 90

(Antonio Pioggia - 346-3595013)

Per informazioni sull’opuscolo Leonotto Aprile e sul Metodo “L’ambo che non perdona” telefonare al 3401576775; per informazioni su previsioni private e abbonamenti telefonare al 3463595013.