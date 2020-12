Lotto tecnico: tante vincite con Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Nuove soddisfazioni con l'opuscolo Leonotto di dicembre che chiude alla grande la prima metà del mese con le numerose vincute dell'estrazione del 10 dicembre, con l'ambo 17-66 su Firenze e le ambate in posizione con il 61 a Milano, il 16 a Napoli e l'ambata 1 a Genova in posizione. Cresce l'attesa, dunque, per Leonotto Dicembre Bis con le speciali previsioni di Natale: l'uscita è prevista per il 15 dicembre. E tornano, puntuali, le nuove previsioni per i lettori.

Ecco i nuovi numeri

NAPOLI-PALERMO

AMBATA 76

(ANTONIO PIOGGIA)

GENOVA-MILANO

AMBATA 10

(SALVATORE LEONE)

PER INFORMAZIONI SULL’OPUSCOLO LEONOTTO DICEMBRE BIS CONTATTARE 3401576775