Lotto tecnico, nuove vincite con Pioggia e Leone: i numeri

Nuove vincite al lotto per i nostri lettori, grazie agli esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone. In particolare, è sortita l'ambata 90 su Torino Venezia al secondo colpo. E tornano, puntuali, le previsioni per chi gioca.

Ecco i nuovi numeri

TORINO-VENEZIA

AMBATA 46

VENEZIA-NAZIONALE

AMBATA 26

(ANTONIO PIOGGIA)

CAGLIARI-PALERMO

AMBATA 22

ROMA-TORINO

AMBATA 18

(SALVATORE LEONE)