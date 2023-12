La dea bendata bacia la provincia di Salerno e in particolare i Monti Picentini. A Montecorvino Pugliano sono stati vinti 14.250 euro al Lotto: la vincita è arrivata con tre ambi e un terno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,14 miliardi in questo 2023.