Lotto, Campania protagonista con tre vincite: festa anche a Pagani

Ancora una volta è la Campania a prendersi la scena nell’estrazione del Lotto grazie a tre vincite straordinarie che si sono classificate nella Top Ten del concorso di ieri. Le due più alte, pari a 13.500 euro, sono finite a Giugliano in Campania e Pagani. In entrambi i casi a premiare i giocatori sono stati dei terni sulla ruota di Napoli A Frattamaggiore, sempre in provincia di Napoli, con una giocata da 2 euro su un terno sulla ruota Nazionale ha fruttato la vincita di 9mila euro. In totale, grazie ai premi della Top Ten, in Campania sono stati vinti 36.000 euro che rendono la regione tra le migliori dell’ultima estrazione.