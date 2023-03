Lotto e vincite: la dea bendata strizza l'occhio a Pontecagnano Faiano

Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive che sfiorano i 43mila euro: come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore ha vinto 16.650 euro.

Curiosità

Si festeggia anche a Nola, in provincia di Napoli, con un colpo da 14.250 euro, mentre a Caserta sono stati vinti altri 12mila euro con una quaterna (3-4-31-90 su tutte le ruote). L'ultimo concorso del lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 223,1 milioni dall'inizio dell'anno.