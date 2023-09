La dea bendata bacia Santa Marina: vinti oltre 60 mila euro al Lotto

Campania in festa con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive oltre 192 mila euro. La più alta di giornata arriva da Santa Marina, con sei ambi, quattro terni e una quaterna valsi a un fortunato giocatore 62.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni di euro, per un totale di oltre 841 milioni di euro dall’inizio del 2023.