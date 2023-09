Lotto e 10eLotto: la dea bendata strizza l'occhio alla Campania, vincita anche a Salerno

Fine settimana da ricordare per i giocatori del Lotto e del 10eLotto della Campania: tra venerdì 15 e sabato 16 settembre registrate infatti cinque vincite tra le province di Napoli e Salerno per un totale di circa 50.000 euro.

Venerdì, è il 10eLotto a colpire a Pagani (Salerno) con 7.500 euro grazie a sei numeri indovinati su sette in modalità frequente. Poi, bel colpo anche a Pompei con 6.300 euro grazie a un solo numero indovinato sempre in modalità frequente. Come riportato dall'agenzia Agimeg, sabato è invece il Lotto a regalare 12.450 euro a Frattamaggiore (Napoli), con una quaterna su tutte le ruote a fronte dei numeri giocati 7, 22, 53, 74. Sempre il Lotto sabato fa felice un giocatore di Napoli città, vinti 10.450 euro con un solo numero indovinato sulla ruota di Napoli: il 13.