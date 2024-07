Lotto, la dea bendata bacia ancora il salernitano: vinti 46mila euro

La provincia di Salerno festeggia ancora grazie al Lotto. Nel concorso di giovedì, due vincite sono arrivate a Positano. La prima vincita, del valore di 23.750 euro, è stata ottenuta con tre ambi e un terno, mentre la seconda, un terno, ha fruttato 22.500 euro.

Le altre vincite

La più alta vincita campana è stata realizzata a Napoli con un terno da 64 mila euro, seguita da un ambo di oltre 32 mila euro a Casalnuovo di Napoli. Anche altre province campane hanno festeggiato: a Casagiove, in provincia di Caserta, sono stati vinti 13.500 euro, mentre a Sant'Anastasia, nell'estrazione di venerdì 28 giugno, sono stati assegnati 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per un totale di 5,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall'inizio dell'anno a oltre 633 milioni di euro.