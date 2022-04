Lotto tecnico, aumentano le vincite milionarie: ecco i nuovi numeri

Ancora vincite con il Lotto Tecnico. Sabato 2 aprile 2022 si sono registrate vincite milionarie con il richiestissimo metodo “L’ambo che non perdona”. Ancora una volta il metodo ha ribadito la sua grande validità centrando il terno secco 35-39-8’ sulle Ruote previste di Milano-Palermo al primo colpo di gioco, in più tre Ambi secchi 39-35,39-80,35-80 sulle stesse Ruote, mentre i nostri lettori come sempre anche loro. Al primo colpo vincono con l’Ambata 39 su Milano. Vincite anche con l’Opuscolo Leonotto Aprile con l’Ambata 7 su Bari e l’Ambata 90 su Milano e l’Ambo 5-60 su Ruota Unica.

I nuovi numeri

BARI-NAZIONALE

Ambata 90

MILANO-NAPOLI

Ambata 12

ROMA-TORINO

Ambata 56

