Food & drink: apre al Maximall il primo punto "Löwengrube" della Campania

Löwengrube, la catena italiana in franchising che promuove il concept autentico delle bierstube di Monaco di Baviera, con un modello di ristorazione immersiva in cui l’offerta gastronomica fa parte di un’esperienza a 360°, inaugura il suo primo punto vendita in Campania, più precisamente presso il Maximall di Pontecagnano. A pochi giorni dal 15esimo anniversario dell'inaugurazione del primo locale a Limite sull'Arno (Firenze), il brand mette la bandierina in una nuova regione.

Il locale

A fine settembre aprirà infatti il Löwengrube Klein all’interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano. Agli oltre 100 brand, per lo più internazionali, che caratterizzano la galleria commerciale includendo l’offerta per il food&drink break, Löwengrube aggiungerà l’esperienza autentica bavarese. Cresce così la rete e si amplia anche la copertura delle regioni italiane da parte del brand.

L’apertura rientra a pieno titolo nel piano di sviluppo della catena, che in occasione dell’accordo stretto lo scorso autunno con AB InBev, il più grande produttore di birra al mondo, aveva annunciato la volontà di arrivare a triplicare il numero dei punti vendita nell’arco di cinque anni, con nuove aperture in franchising ma anche ampliando il numero dei locali in gestione diretta da parte dei fondatori, Pietro Nicastro e Monica Fantoni.

Insieme al locale storico di Limite sull’Arno, ad oggi sono tre i punti vendita in gestione diretta: il wagen all’interno del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella e la stube di Pistoia, riaperta durante l’estate con il nuovo biergarten, il più grande della catena con i suoi 2000 metri quadri.

Il punto vendita del Maximall di Pontecagnano consoliderà il nuovo concept design store del brand Löwengrube, che coniuga la cultura italiana del design di alto livello con le necessità funzionali, estetiche e commerciali degli spazi.