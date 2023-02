Vallo della Lucania: Luca Abete ha incontrato gli studenti del "Da Vinci"

Questa mattina, gli oltre 500 studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania, hanno incontrato Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia.

L'incontro

Durante l'incontro, organizzato nell'ambito dell'assemblea organizzata dai ragazzi, Abete si è confrontato con gli studenti portando loro i valori della sua campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, con la quale dal 2014 gira l’Italia, tra università e scuole superiori, parlando ai ragazzi di coraggio, autostima e resilienza, stimolandoli a perseguire sempre i propri sogni superando gli ostacoli, piccoli o grandi, che si troveranno davanti nella vita.

Il commento

Sono state numerose le domande poste dagli studenti del Da Vinci ad Abete, che hanno generato un talk dinamico e partecipato. "È sempre stimolante confrontarsi con i ragazzi e poterli riabbracciare dopo il Covid è stato per me emozionante! - commenta Luca Abete- Le nuove generazioni hanno tanti dubbi e pongono molte domande, in primis a se stessi, perché hanno una giustificata paura nel futuro ma ho spiegato loro che credendo in se stessi e mirando sempre agli obiettivi desiderati, si può guardare al futuro con ottimismo e serenità. Concetti che diffonderemo anche nel prossimo Tour #NonCiFermaNessuno, in partenza a fine Marzo con la 9ª edizione, che toccherà 10 università italiane, in un viaggio condiviso con migliaia di studenti".