Luca Abete arriva in Costiera Amalfitana: "Ringhiere pericolose, intervenga l'Anas"

Luca Abete ha fatto tappa, ieri, in Costiera Amalfitana, per partecipare alle nozze di un suo amico a Minori. Ma, il famoso inviato di Striscia la Notizia ne ha approfittato anche per denunciare lo stato precario in cui si trovano le ringhiere lungo la Strada Statale 163 Amalfitana. Ha registrato un video, poi pubblicato sui social, per chiedere all’Anas di intervenire in tempi rapidi, prima che si verifichino incidenti mortali come quello in cui perse la vita Nicola Fusco.

Il post

Abete denuncia su Facebook: “Gli abitanti della Costiera. mi scrivono da sempre lamentando le condizioni disastrose delle pericolosissime strade che percorrono quotidianamente migliaia di residenti, persone che lavorano e, soprattutto in estate, migliaia di turisti. Ci sono stati incidenti, uno di questi mortale che si sarebbe potuto evitare se ci fossero state barriere capaci di impedire al veicolo di precipitare giù! Si parla di codice della strada sempre più severo per gli automobilisti, ma a chi dovrebbe metterli al sicuro due parole non le dice mai nessuno?”.