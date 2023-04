Solidarietà e beneficenza: una serata per aiutare l'associazione "Lele Forever"

Il prossimo 21 aprile, presso il Centro Sociale di Salerno in via Guido Vestuti, si terrà una serata di beneficenza il cui ricavatao sarà destinato all'associazione Lele Forever Onlus.

L'evento

La serata, presentata da Michele Carucci,vedrà come protagonista principe della serata Luca Dell'Angelo, cantante di musica napoletana, accompagnato dalla suola di ballo Crazy Dance di Graziella Senatore.

Luca Dell'Angelo presenterà, per l'occasione, il suo nuovo lavoro discografico.

L'associazione

L’associazione Lele Forever Onlus nasce per ricordare Gabriele, un ragazzo deceduto a causa di una leucemia. In particolare l'associazione sostiene il reparto di ematologia adulti dell’ospedale San Gerardo di Monza ed il laboratorio di ricerca genetica Stefano Verri che necessitano delle più evolute tecnologie mediche e di personale sempre aggiornato. L'associazione, inoltre, aiuta le famiglie che devono rimanere a Monza per assistere i loro cari, offrendo a loro ospitalità.