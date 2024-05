"A caccia di lucciole" a Colliano: le splendide foto di Massimo Gugliucciello

Continua il progetto fireflies experience 2024: ieri, il fotografo Massimo Gugliucciello ha accompagnato fotografi e osservatori in un mini-tour all'insegna del turismo esperienziale e sostenibile, per riscoprire i nostri territori e concedersi un'osservazione attenta delle meraviglie che la natura riserva. Così, venerdì è stato possibile catturare con l'obiettivo fotografico le lucciole, tra suggestioni ed emozioni. Tanta curiosità. Per info: Firefliesexperiences.wordpress.com/