Luci d'Artista 2021, tutto pronto per l'inaugurazione "silenziosa" di venerdì: il piano parcheggi e la mobilità

Ha preso forma, ormai, il grande albero di Natale in piazza Portanova. Cresce la curiosità tra cittadini e turisti che, dopo il rinvio senza preavviso della scorsa settimana, si preparano, da domani sera, ad ammirare finalmente le luminarie accese. Come anticipato, per via dell'emergenza Covid, nessuna cerimonia per l'inaugurazione, per evitare assembramenti e occasioni di contagio.

Le luci risplenderanno domani, venerdì 3 dicembre, alle ore 16.30: lo svolgimento dell'evento rappresenta un segnale di speranza di futuro per contribuire alla ripartenza dell'economia del commercio e del turismo.