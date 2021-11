E' stato montato il coloratissimo albero della vita, in piazza Flavio Gioia, a Salerno: prosegue, dunque, l'installazione delle luminarie che risplenderanno in città a partire dal 26 novembre.

Intanto, ultimata anche la collocazione delle Luci d'Artista in via Dei Principati e in via Cilento. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano