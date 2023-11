"Asia e gli amici del Mandorlo": angeli luminosi risplendono sul lungomare Tafuri

Al via, stamattina, ore 8.30, i lavori di arredo presso i giardini di Asia e gli amici del Mandorlo. Ad annunciarlo, Fabio Bassi, padre di Asia, la giovane volata in Cielo tropppo presto: "Installeremo delle luminarie delicate che vorranno far ancor più luce a mia figlia e a tutti i ragazzi salernitani scomparsi. Quindi siamo lieti di annunciarvi che il 24 novembre insieme con le luci d’artista il lungomare Tafuri si illuminerà con le Luci degli Angeli". Tanta curiosità.