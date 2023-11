Le Luci degli Angeli risplendono nel giardino di Asia e gli amici del Mandorlo

Tanta curiosità e occhi lucidi per le Luci degli Angeli che hanno illuminato il giardino di “Asia e gli amici del Mandorlo“, sul lungomare Tafuri. Oltre che per i ragazzi volati in Cielo troppo presto, nel giardino è spuntato un omaggio anche per Giulia Cecchetin, vittima del femminicidio che ha scosso l'Italia intera. Ventuno i nomi collocati nelle aiuole, tra luci e fiori: ai 19 delle giovani vittime, si è aggiunto quello in ricordo di nonno Aniello, padre della vice sindaca Paky Memoli e quello di Fulvio Maffia, direttore del conservatorio musicale di Salerno.

"Grazie alla vice sindaca Paky Memoli, all’assessore Massimiliano Natella, ai consiglieri Barbara Figliolia e Arturo Iannelli per essere stati lì con noi presenti manifestando con le loro parole di voler essere fautori della Salerno che vuole crescere - ha commentato Fabio Bassi, papà di Asia, anima e ideatore del giardino sul lungomare di Torrione- E grazie a te amore mio e a tutti i tuoi amici del mandorlo per darmi sempre la forza di andare avanti".