Luci d'Artista, un cielo stellato mozzafiato spunta in Piazza Flavio Gioia

Prime prove tecniche d’illuminazione per le Luci d’Artista. Salernitani a bocca aperta, in Piazza Flavio Gioia, dove - come mostra la foto di Antonio Capuano - commercianti e passanti hanno assistito, seppur per poco tempo, all’accensione dello splendido cielo stellato che farà da cornice alla storica piazza della “Rotonda”.

Un cielo blu notte, posto sopra ad un albero ricco di fiori colorati, destinato a diventare una delle location più attrattive durante le festività natalizie.