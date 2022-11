Luci d'Artista, prosegue il montaggio sotto la pioggia sul Corso

E’ proseguito anche oggi, nonostante la pioggia e il giorno festivo, il montaggio delle Luci d’Artista a Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, in mattinata operai al lavoro su Corso Vittorio Emanuele (nel tratto tra via Santissimi Martiri e la stazione ferroviaria) per l’installazione dei corpi luminosi. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati montati gli alberi fioriti, dopo il cielo stellato, nella centralissima Piazza Flavio Gioia. Si resta in attesa, in particolare nel centro cittadino, del grande albero di Natale.